Digitalizzazione, corsi gratuiti

Aumentare le competenze digitali per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro, con un occhio particolare all’occupazione femminile. E’ questo l’obiettivo dei nuovi corsi proposti da Aeca (ex Centro di Formazione Professionale Sacro Cuore), che a Lugo ha sede in via Biancoli 5 ed è diretto da suor Lorena Vannoni. I corsi si svolgeranno fino a fine settembre ’23, in presenza o in modalità on line (la modalità si valuterà in base alle richieste), ma ce ne sono diversi già in programma nei mesi di giugno e luglio, che potranno partire una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti (min 6 massimo 12). Per informazioni e iscrizioni: 800910656 dalle 9,30 alle 12,30 dal lunedì al venerdì, oppure Aeca (0545 22147) o [email protected]

l.m.