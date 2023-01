Ravenna: dimentica borsa con 3mila euro in un bar di Faenza, restituita dalla polizia locale

La borsa è stata restituita dagli agenti della polizia locale

Faenza (Ravenna), 3 gennaio 2023 - La polizia locale di Faenza restituisce una borsa con tremila euro in contanti a una donna di Bagnacavallo. Una storia giunta a lieto fine grazie alla sollecitudine degli agenti ma anche alle bariste del bar La Loggia di via Oberdan, dove la borsa era stata abbandonata.

La donna aveva fatto colazione lunedì mattina al bar. Poi era uscita dimenticando la borsa su una sedia. Una delle bariste, dopo un paio d’ore, si è accorta della borsa lasciata incustodita e ha avvisato un suo cliente abituale, un agente della polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Il vigile si è recato al locale prendendo in consegna la borsa che ha poi provveduto a portare al Comando di via Baliatico. Gli agenti a quel punto hanno aperto la borsa per cercare i documenti e poter così risalire alla proprietaria. Grande sorpresa quando dal portafogli della signora oltre ai documenti hanno rinvenuto una somma in banconote molto vicina ai 3.000 euro. Dai documenti gli agenti sono risaliti all’identità della proprietaria che nel frattempo era rientrata a Bagnacavallo e che ormai disperava di poter rientrare in possesso del suo denaro. Convocata al Comando gli agenti hanno restituito borsa e denaro.