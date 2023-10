Dimessa, muore a 58 anni: "Negligenza ma non reato"

Dopo una brutta caduta in casa, la dottoressa del pronto soccorso di Faenza l’aveva dimessa in quanto i raggi non avevano riscontrato fratture. La figlia della paziente 58enne non aveva accettato quel referto, ritenendolo sbrigativo. Tanto che il giorno dopo, a seguito di esami del sangue, sempre tardivi secondo i familiari, il riscontro di una grave insufficienza renale aveva portato al ricovero in medicina interna, poi in rianimazione, dove nel giro di breve era sopraggiunto il decesso e da qui un esposto alla procura da parte dei familiari, tutelati dall’avvocato Guido Pirazzoli. Ieri mattina il Gup Andrea Galanti ha archiviato l’accusa di omicidio colposo a carico di quattro medici di pronto soccorso, anestesia, medicina e rianimazione dell’ospedale di Faenza, difesi dall’avvocato Giovanni Scudellari.

Al tempo stesso il giudice ha lasciato aperti spiragli per un’ eventuale causa civile. Il Gup ha infatti ravvisato omissioni e ritardi, in special modo legati all’esame del sangue, eventualità che avrebbe contribuito ad aggravare la tromboembolia polmonare che ha determinato il decesso. Quel ritardo nella diagnosi ha così causato una grave insufficienza renale e, poiché non trattata, questa è andata a incidere sugli effetti letali della tromboembolia, pur senza la certezza che la si sarebbe potuta debellare. Per questo la responsabilità penale non può essere accertata, non potendo individuare una soluzione alternativa che certamente avrebbe salvato la donna. In ambito civilistico, invece, gli eventuali comportamenti negligenti dei medici, che avrebbero aggravato la situazione, hanno comunque rilievo.

La vittima, affetta da obesità, era incorsa in una caduta accidentale in casa la mattina di martedì 5 luglio 2022. Dopo la richiesta di intervento del 118 e dei vigili del fuoco, data la difficoltà di sollevarla, intorno alle 21 era arrivata al pronto soccorso, accettata con codice verde e lasciata per ore in sala di attesa. Con lei c’era il marito, cui i sanitari a un certo punto avrebbero chiesto di allontanarsi. Intorno alle 2.45 la dottoressa del pronto soccorso aveva contattato al telefono la figlia, informandola che i raggi al rachide lombosacrale non avevano riscontrato fratture, perciò avrebbe dovuto venire a recuperare la madre, con lettera di dimissioni già pronta.

Da subito la figlia aveva manifestato contrarietà, avendo saputo dal padre che la madre era ancora sofferente, poi con una seconda telefonata delle 4.30 il medico le avrebbe sollecitato le

dimissioni per la necessità di "liberare posti letto". Dalla scheda di pronto soccorso emerge che la dottoressa più volte aveva tentato di chiamare i familiari per le dimissioni, trovando il telefono staccato. Solo all’indomani, arrivando in ospedale, la figlia aveva trovato la madre in condizioni di grave stress e sofferenza, e che inoltre secerneva materiale schiumoso dalla bocca. Nuovamente, la figlia si era opposta alla pretesa dell’ospedale di dimettere la madre, che non si reggeva in piedi in modo autonomo. Di lì a breve l’atteggiamento dei sanitari, ritenuto dai familiari fino a quel momento "discutibile", sarebbe mutato. Intorno alle 15 di mercoledì 6 luglio, infatti, un nuovo medico di pronto soccorso aveva ricontattato la figlia, comunicandole che gli esami del sangue fatti alle madre facevano emergere una grave insufficienza renale. Da qui la decisione del ricovero, prima nel reparto di medicina e in serata in rianimazione. Il mattino dopo, nuovamente contattata al telefono, la figlia era stata invitata a raggiungere l’ospedale dove aveva appreso del decesso del genitore.

