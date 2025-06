"Diminuisce il traffico sul viale"

"La corsia preferenziale c’era già l’estate scorsa – racconta Agnese Bondi – e io mi sono trovata bene. Avere questo parcheggione è un vantaggio, così come avere meno traffico sul viale. Logicamente, qualche piccola scomodità si crea, ad esempio, dover aspettare il navetto. La buona riuscita dell’iniziativa, quindi, dipende dalla frequenza di quest’ultimo. Mi è già capitato di perderlo o che mi passasse davanti pieno; ci si può lavorare. Tutto sommato, però, avere sia il parcheggio sia l’autobus gratuito è una fortuna. Se in paese arrivano meno persone, non credo dipenda dal senso unico; probabilmente Marina centro manca di attrattive".