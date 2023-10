Dimissioni a catena nella Lega: "Nessuno stop, obiettivo Comunali"

A pochi giorni dalle dimissioni presentate da Anna Baraldi dalla Lega e dal ruolo rivestito, per il movimento, come membro della Consulta di Lugo Centro, sono seguite quelle di Daniela Capucci, a Lugo Ovest. Altre, non ancora ufficializzate, sono attese a stretto giro. Un effetto domino che va a colpire, a pochi mesi dalle amministrative, in un momento delicato per la formazione di programmi e alleanze, la struttura del movimento di opposizione. "Ringraziamo la consigliera di consulta di Lugo Centro per l’impegno di questi anni – sottolinea il segretario della sezione lughese di Lega Romagna e consigliere comunale Francesco Martelli –. Rispettiamo la scelta delle dimissioni, anche se forse è una scelta dettata anche dalla prospettiva di un cambio di casacca. Detto questo, il nostro gruppo conta quasi 40 consiglieri di consulta, 5 comunali e un delegato all’Unione Bassa Romagna, numeri che ci rendono il principale movimento di opposizione nel comune di Lugo. Abbiamo fatto sempre un’opposizione costruttiva, presentando oltre 50 interrogazioni e 10 mozioni, alcune delle quali persino votate dalla maggioranza. E proprio partendo dal lavoro svolto in questi anni in Consiglio e nelle Consulte il nostro movimento si candiderà alle prossime amministrative". Un commento al quale si aggiunge quello del capogruppo Fabio Cortesi, diffuso anche sui social. "Non entro nel merito delle scelte perché sono rispettabili in quanto tali. Capisco e comprendo la delusione di chi come Anna Baraldi ha sempre lavorato e duramente per il bene della propria consulta e della nostra città. Purtroppo, e non solo le consulte, questa amministrazione ha spesso portato avanti scelte senza alcuna minima condivisione con i cittadini, con le consulte e con lo stesso Consiglio Comunale".

Monia Savioli