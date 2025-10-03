Maltrattamenti alla ex, si dimette il codirettore del Ravenna Festival: “Ma sono innocente”

Ravenna, 3 ottobre 2025 – Michele Marco Rossi, recentemente nominato codirettore artistico di Ravenna Festival, ha annunciato di dimettersi dall’incarico. La decisione arriva alcuni giorni dopo la notizia di un procedimento penale in corso nei suoi confronti e del rinvio a giudizio con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale. Rossi ha comunicato le sue intenzioni scrivendo una lettera alla Fondazione Ravenna Manifestazioni, il cui Cda non era al corrente della vicenda. Nella lettera il violoncellista spiega di aver preso questa decisione per consentire il più sereno proseguimento della programmazione artistica. “Un gesto di responsabilità – si legge nella nota di Ravenna Festival – che Il Festival apprezza nella consapevolezza che un rinvio a giudizio non equivale ad una sentenza”.

Nella lettera Michele Marco Rossi ribadisce la sua innocenza. “Il rinvio a giudizio – scrive – non è in alcun modo una condanna, nonostante purtroppo da alcune persone venga strumentalmente utilizzato e veicolato. È in ogni caso l’inizio di un periodo lungo pieno di dolore e difficoltà. Questa consapevolezza, unita al rispetto e all’amore profondo che ho per il Festival, mi induce a dare le mie dimissioni dal ruolo di codirettore artistico. Capisco bene che le necessità di un ruolo simile possano apparire non compatibili con la situazione personale che mio malgrado dovrò affrontare, e in questo senso non ritengo opportuno rischiare di arrecare un danno al Festival che mi ha concesso fiducia e stima. Combatterò questa battaglia dolorosa per affermare la mia innocenza, una battaglia che mi è stata imposta attraverso false accuse. E nel frattempo al Festival auguro il meglio nel suo percorso di bellezza e di pace”.

Le dimissioni del musicista sono state accolte dal presidente di Ravenna Manifestazioni, Alessandro Barattoni. “La Fondazione – sottolinea Barattoni – accoglie le dimissioni di Michele Marco Rossi: nelle ultime ore la notizia del suo rinvio a giudizio aveva rivelato accuse a suo carico di cui alcun membro del Cda era a conoscenza. Ribadendo l’assoluta estraneità della Fondazione a questa vicenda, precisiamo che la programmazione di Ravenna Festival, attraverso la lente straordinaria dei linguaggi artistici, ha da sempre abbracciato e condiviso i più alti valori etici e morali, e continuerà a perseguire questo indirizzo con la direzione artistica di Angelo Nicastro e Anna Leonardi”.