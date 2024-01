Dimissioni di Gianfranco Fabbri. Gasparri è la nuova vicesindaca

Dopo le dimissioni irrevocabili di Gianfranco Fabbri, annunciate martedì 9 gennaio a causa di quello che in un comunicato ha definito "un crescente e progressivo logoramento del rapporto fiduciario con il sindaco e parte della Giunta", ieri la sindaca di Conselice Paola Pula ha annunciato che Raffella Gasparri è la nuova vicesindaca del Comune della Bassa Romagna con incarico affidato proprio nella giornata di ieri.

Già membro della giunta, Gasparri manterrà le attuali deleghe ovvero Politiche socio-sanitarie e welfare, Politiche abitative, Associazionismo e volontariato, Servizi al cittadino, Gemellaggi e scambi culturali, Cultura, Partecipazione e comunicazione.

Resteranno invece alla sindaca Paola Pula le deleghe lasciate dal vicesindaco uscente Gianfranco Fabbri, ovvero Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici e patrimonio, Polizia locale, Legalità e sicurezza.

"L’esperienza che Raffaella ha maturato in giunta in questi anni le consentirà sicuramente di svolgere al meglio l’incarico da vicesindaca in questi ultimi mesi di mandato (le elezioni amministrative sono fissate per l’8 e 9 giugno prossimi, ndr) – è il commento della sindaca di Conselice, Paola Pula –. Visto l’orizzonte temporale limitato abbiamo scelto di mantenere l’attuale squadra, che può contare sull’affiatamento necessario per mantenere la dovuta operatività".