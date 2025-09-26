Dimitrov è chirurgico. Consar ok nel test con Fano

Fano 2 Consar Ravenna 2 (26-24, 20-25, 25-21, 24-26)

FANO: Roberti 19, Galdenzi 4, Tonkono 11, Merlo 10, Mengozzi 6, Bisotto 3; Iannelli (L1), Rizzi (L2); Sorcinelli, Fornal, Arguelles 4. All. Mastrangelo.

RAVENNA: Valchinov 13, Bartolucci 8, Dimitrov 13, Zlatanov 4, Canella 3, Russo; Goi (L1); Gottardo 12, Ciccolella, Giacomini 2, Bertoncello 9; ne: Iurlaro, Gabellini, Asoli (L2). All. Valentini.

Note – Durata set: 25’, 24’, 23’, 25’ per un totale di 1h 37’. Fano: bs 20, bv 6, muri 10, attacco 47%, ricezione 47%; Ravenna bs 20, bv 0, muri 6, attacco 51%, ricezione 51%.

Dopo il 2-2 contro Siena, la Consar ha pareggiato 2-2 anche a Fano la seconda amichevole precampionato. Coach Valentini ha schierato l’annunciato starting six con Russo in regia, Dimitrov opposto; Valchinov e Zlatanov schiacciatori; Bartolucci e Canella al centro; Goi libero. Fano ha dovuto fare a meno degli ex Coscione e Ricci. Il match è stato particolarmente equilibrato. Al di là del risultato, le indicazioni più importanti sono arrivate dalle percentuali individuali. L’opposto Dimitrov ha attaccato con un ottimo 62%. Stesso discorso per lo schiacciatore Valchinov, sul quale è caduto il peso maggiore in chiave offensiva, ha chiuso col 50% e con 3 muri.

Degne di nota anche le prestazioni dello schiacciatore Gottardo, che ha giocato gli ultimi due set da titolare, attaccando con un ottimo 67%, così come l’altra banda Bertoncello (62%). Zlatanov ha faticato in attacco (27%), ma ha tenuto in ricezione (67%). La Consar giocherà altre due amichevoli al Pala Costa, sabato 4 ottobre contro Porto Viro, avversario peraltro al debutto in campionato di domenica 19, e venerdì 10 contro San Giustino, di A3.