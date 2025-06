Dina Ravagli va fortissimo: fa i 101. L’omaggio del Comune di Russi

Diva Ravagli di Godo: 101 anni, ma solo sulla carta di identità. Accoglie la vicesindaca Grazia Bagnoli con un grande sorriso. Davvero 101 anni non li dimostra, e non è un modo di dire, la signora Diva Ravagli di Godo, che per il suo compleanno ha indossato anche la collana di perle. Ieri, 18 giugno, ha spento 101 candeline, ma nel suo caso l’età anagrafica inganna e passa in secondo piano quando si comincia a chiacchierare con lei degli argomenti più vari.

Carattere forte come la sua tempra, è autonoma e vive da sola, anche se i suoi due figli abitano a poca distanza. "Ho un genero e una cognata bravissimi" tiene a precisare. Nata a Russi, ha sempre fatto la casalinga, ma è anche brava a cucire. Non si definisce una sarta, ma una "sartina", perché non lo ha mai fatto di professione. Alla festeggiata la vicesindaca ha portato gli auguri da parte di tutta l’amministrazione comunale e della comunità intera. "È difficile credere che Diva abbia davvero 101 anni – ha poi commentato -: chiacchierando con lei sembra piuttosto che sia il calendario ad aver sbagliato i conti. La sua lucidità, l’ironia sono un dono per tutti noi".