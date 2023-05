Dino e Pina, settant’anni di matrimonio "Il segreto è sopportarsi un po’ e rispettarsi"

Settant’anni di matrimonio passati in un lampo. I lughesi Leonardo Visani, 94 anni compiuti a gennaio e Giuseppina Rontini, 89 anni nel marzo scorso, festeggiano oggi le nozze di titanio. Un traguardo importante che Dino e Pina, nomi con i quali sono conosciuti, festeggeranno domenica con figlie, nipoti e tantissimi amici del bagno Giada di Lido Adriano, località in cui amano risiedere. Di quel 16 maggio 1953 ricordano il pranzo in famiglia, circondati dall’affetto di genitori, fratelli e sorelle. A ricordarlo, le foto in bianco e nero, sulle pareti del salotto nella casa di Lugo. "È stato un matrimonio in famiglia il nostro – spiegano –. Nulla di simile alle cerimonie di oggi". Entrambi condividono le origini contadine. Dopo le nozze Dino ha lasciato i campi per essere assunto dalle multinazionali del gas e occuparsi degli allacciamenti delle case alla rete di distribuzione. Pina invece, dopo aver lavorato come operaia agricola, si è dedicata all’artigianato.

"Il segreto è sopportarsi un po’ – raccontano –. Una volta sbaglia uno, un’altra volta l’altro. Ma, soprattutto serve rispetto. Ogni tanto litighiamo anche noi ma poi ci mettiamo d’accordo subito". Dopo una vita dedicata al lavoro, da pensionati hanno iniziato a viaggiare: Kenia, Tunisia, Mar Rosso, Maldive e l’Italia. "Abbiamo vissuto il brutto della guerra e il bello che c’è stato dagli anni ’50 agli anni ’80. Quello che c’è ora non ci piace – continuano –. Speriamo bene, per le nostre figlie, i nostri nipoti e il mondo intero". Ora si dedicano a passeggiate a piedi, biciclettate e, soprattutto, al beccaccino pomeridiano. "Fino ai 93 anni non ho quasi mai avuto bisogno del dottore" confessa Dino, mentre Pina ammette la sua rivalità con l’anagrafe: "Dentro di me gli anni ci sono ma non mi sento vecchia". La loro casa di Lido Adriano è sempre aperta agli ospiti. I nipoti spesso chiamano e chiedono se il "ristorante Pina" è aperto. E Pina ovviamente risponde di sì.

