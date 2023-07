Dipendente malato, stop al traghetto

Uno dei dipendenti si ammala, il traghetto si ferma. È successo giovedì sera sull’imbarcazione che fa la spola per conto di Start Romagna tra Porto Corsini e Marina di Ravenna. Il servizio sarebbe dovuto terminare alle 2 di notte, ma in realtà è finito con oltre un’ora di anticipo per mancanza di personale: si è infatti ammalato un dipendente che avrebbe dovuto prendere servizio ieri sera, in un periodo in cui diversi suoi colleghi non erano disponibili a rientrare al lavoro per via delle ferie. Stamattina alle 5 il traghetto è ripartito come da programmi, ma purtroppo è già previsto che il servizio mancherà di nuovo oggi dalle 5 alle 12. L’episodio porta alla ribalta i ricorrenti stop del traghetto avvenuti negli ultimi anni – in passato, però, il problema era sempre legato all’imbarcazione, e non al personale. E quanto accaduto ricorda anche i disservizi legati alla mancanza di autisti di autobus nel servizio di trasporto pubblico gestito da Start, per il quale nel tempo ci sono state parecchie proteste.

"Il problema della mancanza di personale per chi lavora sul traghetto non è grave come per gli autisti degli autobus – spiega Raffaele Rossi, sindacalista Fit Cisl – ma parliamo sempre di un impiego particolare, per il quale occorre avere specifiche competenze in materia di navigazione che rendono più complesso trovare personale. Speriamo comunque che il problema si risolva a breve".