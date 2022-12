Dipendenti infedeli e negozianti Ecco i casi della Corte dei Conti

Che cosa possono avere in comune un dipendente dell’ispettorato del lavoro, un tecnico e il proprietario di un negozio? L’unico filo conduttore possibile lo si può trovare nella Corte dei Conti, organo che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali sulla contabilità pubblica. Il che non significa che pure i comuni cittadini possano incappare nel vaglio dei magistrati contabili. Non a caso sul fronte sentenze ad esempio, nel corso dell’anno che si sta per chiudere, Ravenna è stata citata in una decina di casi: e se si escludono quelli per i quali ciò è accaduto in ragione di un mero atto di nascita, delle tre sentenze che ci restano, solo una ha riguardato un dipendente della pubblica amministrazione. Nella fattispecie si tratta di un 65enne ravennate all’epoca dei fatti assistente amministrativo della direzione territoriale del Lavoro di Ravenna e condannato, con sentenza depositata il 29 marzo, a risarcire il ministero del Lavoro con 4.209 euro, ovvero 209 quale danno patrimoniale per indebita retribuzione percepita e 4.000 quale danno all’immagine. La ragione? "Ripetuti episodi di assenteismo", si legge nel provvedimento.

Tutto era nato da una indagine dei carabinieri: dalla visione delle videoregistrazioni captate da una telecamerina piazzata sul luogo di lavoro di via Alberoni, secondo l’accusa era emerso che sia il 65enne che altri dipendenti, si allontanavano ripetutamente omettendo la registrazione con il badge e compilando autocertificazioni con dati falsi. In abbreviato era poi giunta la condanna, diventata definitiva nel marzo 2021, a dieci mesi di reclusione e 300 euro di multa. Pochi dubbi anche per i giudici contabili: quel dipendente "ha agito con dolo: ben 15 episodi dal 7 ottobre al 20 novembre 2015 confermano la precisa, determinata e deliberata volontà di assentarsi sistematicamente insieme ad altri dipendenti dello stesso ufficio". Sul fronte disciplinare "il procedimento è stato dichiarato estinto per sopravvenuto collocamento in quiescenza" da dicembre 2018.

Il secondo caso riguarda un 57enne di Massa Lombarda titolare di un negozio di elettronica segnalato dalla guardia di Finanza per un possibile indebito uso del bonus cultura-18 e per questo condannato, con sentenza depositata l’8 luglio scorso, a pagare 25.619 euro al ministero della Cultura. Secondo le indagini della Fiamme Gialle, la società di cui il 57enne è legale rappresentante, aveva consentito l’uso del bonus per smartphone, computer, tablet, stampanti, cartucce: cioè beni diversi da quelli previsti. La stessa srl, ora in liquidazione, per l’ammissione al circuito si era qualificata come ‘rivenditore di libri di informatica, e-book e audiolibri’. E in quella veste aveva emesso 23 fatture nei confronti del ministero per 25.619 euro facendo risultare l’acquisto di 91 e-book e di 4 libri e incassando tra il 20 marzo e il 7 agosto 2017. Per i giudici contabili, "non vi sono dubbi in merito all’antigiuridicità della condotta" del 57enne. L’ultima vicenda riguarda Ravenna solo di striscio: ci era arrivata in ragione dell’arrivo di parte dei 70 flaconi di vaccino covid qui ricollocati dopo un’avaria accaduta nella notte tra il 14 e 15 gennaio 2021 nella farmacia ospedaliera di Forlì. E sotto accusa c’era finito un tecnico forlivese di 53 anni. Per lui erano stati chiesti 16.406 euro di danno erariale. I giudici, con sentenza depositata il 21 aprile, hanno però stabilito che "non ha assunto una condotta inerte ma si è attivato, sia pure in maniera grossolana e maldestra".

Andrea Colombari