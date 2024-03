Dipendenza da internet, 300mila giovani ne soffrono

L’eccessivo utilizzo di internet sui dispositivi elettronici può portare a problemi fisici come disturbi visivi, disfunzioni vascolari e cardiache conseguenti alla diminuzione dell’attività fisica oltre che problemi di salute mentale come ansia e depressione. La tecnologia sta distruggendo milioni di giovani cervelli: si stima che i teenager di oggi in futuro avranno un quoziente intellettivo minore delle generazioni precedenti.

In Italia circa 8 milioni di ragazzi crescono in un mondo digitalizzato: quasi il 95% tra i 14 e 19 anni utilizza internet e 300 mila ne sono dipendenti.

Lo sviluppo tecnologico cambia i concetti di tempo e spazio, può alterare le capacità cognitive, attiva alcune competenze a discapito di altre, altera il ritmo sonno-veglia. Secondo quanto emerso le nuove generazioni dimostrano grande fiducia nell’AI dato che il 20% dei ragazzi ritiene che il nostro futuro sia strettamente legato all’intelligenza artificiale, mentre le generazioni precedenti continuano a ritenere fondamentali altri orientamenti.

Come limitare i danni e ridurre l’attività online?

Ecco i tre metodi essenziali che la nostra classe suggerisce per “disintossicarsi”.

1.Disattivare le notifiche perché creano la forte tentazione di dare un rapido sguardo che può innescare una serie infinita di altre visualizzazioni che distolgono l’attenzione e interrompono il flusso di lavoro.

2.Mettere in bianco e nero il proprio schermo per moderare la quantità di tempo passato a fissarlo. L’impostazione cromatica che solitamente utilizziamo ci induce ad un coinvolgimento più profondo.

3. Mettere il cellulare in modalità aereo consente di staccarsi un po’ dal telefono utilizzandolo solo in caso di emergenze e contribuisce a creare uno spazio di riflessione e tranquillità, riducendo al contempo le distrazioni e favorendo una connessione più consapevole con l’ambiente circostante.

In un’epoca in cui la tecnologia è onnipresente, trovare un equilibrio sano tra l’uso dei dispositivi e il benessere psico-fisico diventa cruciale. Solo attraverso un approccio consapevole e limitato si può sperare di ridurre gli impatti negativi della navigazione in rete sulla vita quotidiana e preservare la salute delle generazioni future.

Francesco Arbia

e Nicola Renzi

Classe 2^ A

Scuola media ‘Ugonia’

di Brisighella

Professoressa Elisa Mercatali