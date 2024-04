Dipingere la figura dal vivo con Silvia Bettoli

La figura umana dal vivo. Su questo si incentra la serata artistica di oggi dell’associazione acquerellisti faentini Silvano Drei Aps, al centro Corbari a Faenza in via Canal Grande 46. La pittrice Silvia Bettoli, il cui lavoro si incentra sulla figura umana senza veli, illustrerà il proprio modo di intendere l’arte. Sarà presente una modella in posa e i partecipanti potranno disegnare e dipingere liberamente con matite, acquerello o altre tecniche. Pietro Lenzini dialogherà con l’artista nelle fasi della realizzazione del dipinto.