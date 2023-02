Dirani: "Sanremo con i Modà, un’emozione"

L’emozione è tanta. Nell’attesa di salire sul palcoscenico dell’Ariston, nella serata di mercoledì, "i minuti – spiega Claudio Dirani, il lughese batterista del gruppo dei Modà - sembravano non passare mai". E dire che per lui si tratta già della terza volta. "Da ragazzo ero un fan del Festival, registravo le puntate e le dirette trasmesse da Radio Rai Due su vhs e in cassetta. Così – racconta – il giorno dopo avevo già il live delle canzoni. Sognavo di salire su quel palcoscenico. E quel sogno si è avverato". Dirani è entrato nella band nell’aprile del 2008 dopo un provino sostenuto a Milano. La prima sua prima esibizione a Sanremo è datata 2011, quando i Modà tornano all’Ariston per la seconda volta e conquistano il secondo posto in classifica esibendosi con Emma nel brano ’Arriverà’ premiato 2 volte con il disco di platino. Nel 2013 ci riprovano e si classificano terzi con la canzone ’Se si potesse non morire’, che ottiene di nuovo il platino. Ora, il ritorno. "Manchiamo da 10 anni, anni in cui ci siamo esibiti nei Palasport, a San Siro, all’Olimpico, all’estero ed abbiamo conquistato dischi di diamante, platino, oro. Ma salire sul palcoscenico dell’Ariston –...