Direttiva Bolkestein, giovedì un convegno per i balneari

‘Ultima spiaggia?’ è il titolo del convegno organizzato da Confartigianato della provincia di Ravenna e in programma giovedì 5 ottobre alle 18 presso l’Hotel Gallia a Milano Marittima. L’iniziativa si propone di focalizzare riflessioni e proposte sulle prospettive della gestione degli stabilimenti balneari tra le ’tagliole’ della direttiva Bolkestein ma anche sul servizio di salvataggio che tenga conto delle mutate esigenze dell’allungamento della stagione. Sarà presente Mauro Vanni presidente Nazionale di Confartigianato Imprese demaniali. Il convegno è aperto a tutti gli interessati e per i titolari di stabilimenti balneari è sicuramente un momento di confronto su temi di stretta attualità per la loro attività.