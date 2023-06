Direttivo di Pubblici Giardini

Anche quest’anno l’associazione Pubblici Giardini, che riunisce circa 300 soci tra i dipendenti pubblici un po’ di tutta Italia, che si occupano di verde e di tematiche annesse, ha deciso di svolgere il proprio direttivo primaverile a Cervia il 30 e 31 maggio per dare un segnale di amicizia al nostro territorio. "E’ un modo per attestare un ritorno alla normalità non solo di Cervia ma di tutta la riviera romagnola – ha dichiarato il presidente di Pubblici Giardini, Roberto Diolaiti –, nonché per promuovere, anche attraverso l’associazione, la stagione turistica appena iniziata". Il sindaco Massimo Medri ringrazia "l’associazione e il presidente Diolaiti che hanno confermato la loro presenza a Cervia in segno di solidarietà e amicizia nei confronti della nostra città. Il legame che ci lega da anni anche in questo caso si è manifestato in modo profondo con un’azione di grande sensibilità in questa situazione difficile".