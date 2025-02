Direzione amministrativa. Incarico ad Anna Gualandi

Anna Gualandi è la nuova direttrice amministrativa dell’Ausl Romagna. Prende il posto di Agostina Aimola che ha assunto l’incarico di direttrice generale dell’Ausl di Imola. A nominarla, con delibera dello scorso 12 febbraio, il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, che la conosce dal 2020, da quando era direttrice amministrativa a Ferrara. Rendere più efficiente il servizio sanitario che la Regione fa sempre più fatica a sostenere e completare il processo di digitalizzazione: questi sono i due obiettivi che Gualandi è chiamata a raggiungere durante il suo mandato. "Dal 1990 sono dentro al sistema sanitario – racconta – dove ho quindi svolto gran parte della mia carriera e maturato esperienza sempre in ambito economico e finanziario. Ho incontrato la direttrice sanitaria Ausl Romagna Francesca Bravi nel 2015 e ora ci aspettano sfide importanti, visto che bisogna far fronte alle necessità di una crescente popolazione a fronte di risorse sempre più calanti. Mai come in questo momento, le mie competenze possono rivelarsi utili per tenere in piedi il sistema. I disavanzi, anche importanti, esistevano anche in passato ma venivano lasciati. Oggi non è più possibile mettere a rischio quel tesoretto che potrebbe esaurirsi". È la linea adottata dal presidente della Regione Michele de Pascale, per cui servono un passo dietro l’altro nel rispetto della normativa, per ridefinire un equilibrio che altrimenti rischierebbe di saltare.

"C’è un carico di maggiore responsabilità – aggiunge Carradori –. Ritengo che la scelta fatta da questa giunta, sebbene ancora da definire a livello operativo, sia di grande coerenza col programma di mandato. Il livello di sanità che noi riusciamo a garantire è pari a quello di Francia e Germania, che però spendono il doppio. La spesa nazionale per la sanità è del 6,5% del prodotto interno lordo, in Emilia Romagna la cifra è inferiore al 6%. La nostra Regione vanta dei fiori all’occhiello ma si può fare ancora meglio per far sì che neanche un euro sia utilizzato in modo non efficace".

Il direttore generale Ausl Romagna conferma che, in questo percorso di ottimizzazione, sarà garantita la massima tutela sul personale. "Non ci sono buona qualità e gestione efficiente senza un buon personale e noi utilizzeremo quanto più possibile per il personale". Come già fatto a Ferrara anche se più in piccolo, visto che la popolazione era di 350mila abitanti e non di 1,2 milioni come in questo caso, Gualandi porterà avanti la digitalizzazione del sistema informatico per evitare ridondanze e scorte a magazzino. Quali sono i settori che richiedono un maggiore efficientamento? "Andremo a ben analizzare – dice Gualandi – sia i consumi farmaceutici che di prestazione dove ci sono volumi tali che anche piccole correzioni, possono portare risultati significativi". Carradori: "Dove consumiamo davvero tanto, e non trova riscontro a livello epidemiologico, è nel consumo di prestazioni specialistiche che poi si riverbera sui tempi di attesa. Abbiamo fino al 13% di ripetizione delle stesse prestazioni nell’arco di sei mesi e siamo l’azienda dell’Emilia Romagna con il maggior aumento dal 2019, per cui si impone una riflessione".

ro.be.