Direzione nazionale Pd Tris di ravennati a Roma Eletti De Pascale, Corsini e Ranalli

Sono tre gli esponenti politici ravennati che fanno parte della nuova direzione nazionale del Pd. Si tratta di Michele de Pascale, membro di diritto in quanto presidente dell’Upi, l’unione nazionale delle Province che presiede, dell’assessore regionale Andrea Corsini e del sindaco di Lugo Davide Ranalli. Corsini e Ranalli sono stati eletti dai delegati.

L’assessore regionale è da sempre tra le figure di maggiore spicco che lavorano con il presidente della Regione (e ora presidente del Pd) Stefano Bonaccini. Ranalli è stato invece il portavoce di Gianni Cuperlo nel recente confronto per la segreteria nazionale del partito democratico. "Un grande segnale di unità, ovviamente nel rispetto del progetto che ha vinto il congresso – commenta de Pascale - a cui tutti e tutte daremo un contributo. Sono molto onorato di essere stato riconfermato nella direzione nazionale, nella quale cercherò di portare le voci del nostro territorio e degli amministratori locali democratici".

"Entro per la prima volta nella squadra, guidata da Elly Schlein e da Stefano Bonaccini – dice Corsini - che sono certo saprà condurre il partito democratico in una nuova fase politica, di rilancio e maggiore coraggio nell’affrontare le sfide e le complessità del momento. Da parte mia, metterò come sempre il massimo impegno per dare un contributo fatto di proposte e concretezza. Con l’orecchio ben appoggiato a terra, grazie al contatto quotidiano con le nostre comunità, e con l’obiettivo primario dell’unità del Pd". Per Davide Ranalli, l’elezione nella direzione è "una grande sfida che mi riempie di orgoglio e di responsabilità".