Diritti umani e accoglienza A fine mese in Darsena il Festival delle Culture

Diritti umani, accoglienza, solidarietà, sono i temi attorno a cui si snoderà il Festival delle Culture dal 26 al 28 maggio in Darsena. La sedicesima edizione propone dibattiti, concerti, laboratori, opportunità di riflessione e divertimento. Ospite d’eccezione sarà Abdulrazak Gurnah, scrittore di origine tanzaniana, rifugiato politico, premio Nobel per la Letteratura nel 2021. La manifestazione si aprirà il 26 alle 17.45 in piazza San Francesco, con l’apertura della bandiera Mosaico composta dalle bandiere di tutte le comunità presenti a Ravenna; alle 18 Gurnak, davanti alla Tomba di Dante, leggerà il XXVI Canto dell’Inferno. Alle 18.30 lo scrittore aprirà il corteo che attraverserà la città a ritmo di musica da piazza San Francesco alla Darsena, passando per via Dante Alighieri, le piazze Garibaldi ed Einaudi, via Diaz e viale Farini. Alle 19.30 in Darsena si esibiranno con coreografie e musica le associazioni delle comunità e della diaspora insieme per la Pace. Alle 21 Bab L’Bluz sarà in concerto in Darsena. Dalle 19,30 alle 24 saranno aperti banchetti sui temi dei diritti umani e della pace, stand gastronomici, mercatini di Garage Sale, animazioni e giochi, così anche nelle giornate successive dalle 18. "Il Festival delle culture – afferma l’assessora all’Immigrazione Federica Moschini – è nato con l’obiettivo della pace e della fratellanza tra i popoli, partendo dalla conoscenza e dalla frequentazione". Il 27, alle 10 all’Alighieri, l’incontro di Abdulrazak Gurnah con gli studenti, moderato dalla giornalista Valentina Petrini.

Dalle 14 il workshop artistico-formativo ‘Blackrootsafro – Afro urban generation’ nella palestra della scuola Montanari, per un’immersione nella danza urbana. Alle 18 convegno in Darsena con lo scrittore Gurnah, moderato da Nicoletta Brazzelli, docente di letteratura inglese all’Università di Milano e la partecipazione di Davide Chinigò, docente di Storia e istituzioni dell’Africa all’Università di Bologna, Niccolò Maldina, docente di Letteratura italiana all’Università di Bologna, Alberto Cristofori, traduttore per La nave di Teseo di Abdulrazak Gurnah. Alle 20 il contest Blackrootsafro e alle 21.30, il concerto di Ayom, band della percussionista Jabu Morales.Il 28 maggio, dalle 10 alle 14, secondo workshop ‘Blackrootsafro – Afro urban generation’. Alle 21 Federico Buffa, giornalista e scrittore, sarà protagonista dello spettacolo ‘2 pugni guantati di nero’, sugli atleti afroamericani Tommie Smith e John Carlos. Chiusura alle 22.30 con la tradizionale Parata.