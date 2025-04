’Dirty Dancing’ non invecchia mai

Un evento eccezionale per rivivere la storia d’amore senza tempo di Baby e Johnny, un modo unico per i fan di “Dirty Dancing” di celebrare il classico film che conoscono e adorano. Sabato 3 maggio alle 21 appuntamento da non perdere al Pala de Andrè, in viale Europa 1, a Ravenna. Ad oltre 35 anni dal lancio - nel 1987 - del film “Dirty Dancing”, Lionsgate, in collaborazione con Gea Live, lo riportano a teatro, su uno schermo cinematografico a grandezza naturale, con on stage una band e cantanti live.

Vera protagonista la colonna sonora che ha definito e influenzato un’epoca, per una nuova ed emozionante esperienza in stile anni ‘80. “Dirty Dancing”, diretto da Emile Ardolino, scritto da Eleanor Bergstein, prodotto da Linda Gottlieb e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey nei loro ruoli più iconici, insieme a Jerry Orbach e Cynthia Rhodes, è a tutti gli effetti considerato tra i film più romantici della storia del cinema. La sua colonna sonora ha prodotto due album multi-platino e diversi singoli, tra cui il premio Oscar® per la migliore canzone originale (I’ve Had) The Time of My Life.

Con un incasso di oltre 214 milioni di dollari al botteghino di tutto il mondo, “Dirty Dancing” ha conquistato il cuore di diverse generazioni. Le riprese del film si svolsero dal 5 settembre al 27 ottobre 1986; fu il primo film a vendere più di un milione di copie in home video. Ambientata nell’estate del 1963, la pellicola racconta la storia di Baby Houseman (Jennifer Grey) e della sua famiglia, in vacanza nello splendido resort delle Catskills. Incuriosita dall’istruttore di ballo dello staff, Johnny Castle (Patrick Swayze) e dallo stile di vita molto diverso degli altri ragazzi presenti al villaggio, Baby si ritrova a imparare a ballare, divertendosi e innamorandosi, in un’estate che non dimenticherà mai: il migliore “tempo della sua vita”.

Il pubblico che assisterà allo spettacolo “Dirty Dancing in Concert” vivrà il film in un modo unico e indimenticabile. Una proiezione completa del film rimasterizzato in digitale verrà riprodotta mentre musicisti e cantanti, avvolti in meravigliosi costumi di scena, eseguiranno le canzoni dal vivo, in sincronia con il film. L’organizzazione raccomanda di rimanere per il bis, pieno di sorprese". Info: www.dimensioneeventi.it