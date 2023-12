Disabilità, accordo tra Auxilia e ’Impronte di solidarietà’

L’associazione Auxilia ha ufficialmente avviato la collaborazione con l’associazione cervese ‘Impronte di solidarietà’ su un progetto legato al tempo libero dei ragazzi con disabilità. Auxilia vuole realizzare dei momenti di tempo libero come cene, spettacoli, gite e mini vacanze che siano una occasione di socialità e di inclusione - ma soprattutto di sollievo alle famiglie. Significa che le famiglie potranno decidere se partecipare oppure lasciare i figli nelle mani di educatori e medici. Tramite questa collaborazione già ora viene offerto sostegno psicologico a diverse mamme con figli con disabilità. Sono coinvolti 15 psicologi, 1 neuropsichiatra infantile e 1 psichiatra. "Per coinvolgere ancora di più i ragazzi che seguiamo, e dargli la possibilità di occupare il proprio tempo libero con momenti di svago, ci siamo messi a disposizione per svolgere attività all’interno del Teatro Comunale come, ad esempio, la gestione del bar", spiega la coordinatrice dei progetti dell’associazione, Elena Alessandrini.

L’obiettivo "è sempre quello di realizzare progetti di inclusione sociale di persone svantaggiate o con disabilità". La prima uscita sarà stasera al Teatro ’Walter Chiari’ "dove porteremo, assieme a 2 educatrici, i bambini e i ragazzi che seguiamo a vedere uno spettacolo dedicato alle favole dal titolo ’Un mare di storie’. L’associazione si è potuta fare carico del costo dei biglietti di ingresso grazie alle donazioni". Si possono rivolgere al centro per chiedere un colloquio di aiuto e sostegno psicologico minori ed adulti e famiglie. È attivo un servizio di consulenza telefonica in funzione dal lunedì al venerdì; risponderà uno psicologo. Il servizio è condotto da psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatra infantile, neurologo. Per sostenere le attività dell’associazione è possibile effettuare donazioni all’Iban IT29O0627023615CC0150083045.