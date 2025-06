Disagi a Punta Marina: "Parco marittimo, i lavori non sono finiti. Così è un pericolo"

Sabbia, buche, pericolosi tombini sporgenti, allagamenti periodici, auto contromano e parcheggi selvaggi. Se il Parco marittimo è il nuovo fiore all’occhiello dei lidi ravennati, c’è però chi – a due anni dall’inizio dei lavori – non ne ha ancora visto i benefici. Nel tratto sud di Punta Marina, dalla rotonda Acqua Marina fino al canale che separa la località da Lido Adriano, in corrispondenza degli stabilimenti balneari dal Chicco al Brandina, i lavori non sono ancora finiti. Anzi, come dicono quasi tutti i balneari che operano in quegli ottocento metri di arenile, "la situazione è nettamente peggiorata".

"Non è solo indecorosa, – esordisce Gianluigi Tassani del Waikiki Beach – ma anche pericolosa per chiunque si muova a piedi, in motorino o in bicicletta. I tombini che sporgono di 10 centimetri dal fondo hanno già fatto inciampare due bambini, che sono arrivati con le ginocchia e i gomiti sbucciati. Per non parlare della sabbia dove le bici si bloccano e delle buche. Non so come si possa lasciare una zona turistica in queste condizioni. Poi hanno tolto i parcheggi per creare una zona più vivibile, ma non ne hanno creati di nuovi. Allo stesso modo, si era parlato di pulizia della pineta, e invece c’è ancora più degrado. Noi abbiamo perso un 20% di stagionali che facevano su e giù da Ravenna".

"Alla fine della scorsa stagione – aggiunge Barbara Marano del bagno Re di Denari – ci avevano detto che i lavori sarebbero finiti entro Pasqua, così da poter iniziare l’estate al meglio; e invece stiamo ancora aspettando. Siamo una zona abbandonata a se stessa. Anche esteticamente non è il massimo: c’è ghiaia di colore arancione, poi polvere e sabbia grigia, poi di nuovo arancione". Anche Flavio Salimbeni, del bagno Rivaverde, racconta: "Per facilitare i miei clienti ad arrivare in spiaggia ho preso tre carriole di ghiaia, che ho posizionato nel mio tratto per riuscire a far passare le biciclette e i disabili. Altrimenti rimarrebbero bloccati nella sabbia".

Alle difficoltà per i pedoni dovute al manto irregolare, come racconta Roberto Bettini del bagno Susanna, si aggiungono il traffico delle automobili e i parcheggi selvaggi. "Mentre i lavori vanno avanti a singhiozzo, il problema più grosso di tutti è la circolazione delle auto. Lo scorso anno sono cambiati i sensi negli stradelli, ma le persone sembrano non essersene accorte e vanno contromano. C’è il divieto di parcheggio, eppure la domenica è sempre pieno. Noi non sappiamo cosa dire ai nostri clienti: vorremmo dire di parcheggiare, ma se poi si prendono una multa? Sembra il Far West". Voce fuori da coro è la dirimpettaia Debora Donati, che con la sua associazione ’Insieme a te’ gestisce lo stabilimento per persone disabili: "I lavori non sono finiti, ma l’amministrazione ha fatto tanto per noi. Avendo la possibilità di creare i parcheggi per i nostri clienti, siamo riusciti a portare a livello i tombini, in modo da mettere in sicurezza la nostra area".

All’estremo sud della località, invece, ci sono anche allagamenti. "È un disastro – racconta Miriam Pelliconi del Merida, mentre mostra la cicatrice di una caduta in bicicletta nello stradello –. Per noi il problema più grosso è che appena fa due gocce di pioggia l’acqua non scola e ci allaghiamo. Prima non era così".

Sull’argomento è stato presentato anche un question time in consiglio comunale dalla lista La Pigna, a cui Alex Polo, titolare del Brandina, si è rivolto. "Mi chiedo come siano stati fatti questi lavori. Solo dieci giorni fa ho dovuto mandare via una tavolata di cinquanta persone perché era tutto allagato. Spero che con il nuovo sindaco ci sia un cambio di passo perché, dopo due anni, essere ancora in queste condizioni è semplicemente assurdo".

Lucia Bonatesta