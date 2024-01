Disagi dei treni, organizzare meglio i mezzi sostitutivi

Nessuno, come lei scrive, pretende che i treni continuino a funzionare se sono in atto allerte meteo che potrebbero rendere la linea ferroviaria pericolosa. Su questo non ci sono dubbi, quello che però anche i sindaci delle località coinvolte, in Romagna e in Toscana, chiedono è una maggiore e più efficiente organizzazione dei mezzi sostitutivi, gli autobus, perché l’altra mattina molti studenti non sono riusciti a utilizzarli perché insufficienti da un lato, ma anche perché non era ben chiaro a che ora sarebbero partiti, (gli orari erano diversi rispetto a quelli dei treni soppressi), né da dove sarebbero partiti.

La situazione non è semplice e finché la zona franosa non sarà messa in sicurezza definitivamente ci saranno altre interruzioni della linea Marradi Faenza ogni volta che ci sarà allerta meteo, ma quello che è stato chiesto è intanto di definire da una parte i tempi dei lavori di ripristino e poi dall’altra di organizzare meglio le alternative al treno durante le chiusure della linea, perché è prevedibile che ce ne siano altre. I sindaci, come già detto, hanno chiesto che orari e luoghi siano comunicati tempestivamente, compatibilmente con le allerte meteo ovviamente, e in maniera univoca e ufficiale.