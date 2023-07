Disagi per i quattro semafori sulla provinciale "Stiamo ancora operando nell’emergenza"

Chi percorre la strada provinciale 306 ‘Casolana-Riolese’ da Casola verso Castel Bolognese si trova a fare i conti con quattro semafori che regolano il traffico a senso unico alternato: tre fra Borgo Rivola e Riolo e uno a valle del paese termale. Se poi la provenienza è da Palazzuolo o da località a monte di Casola, s’incontrano altri due semafori: il primo regola il traffico attraverso la grande frana delle Case Bruciate, l’altra vicina all’abitato di Casola. Se nei primi tempi d’installazione dei semafori, i transiti alternati venivano accettati di buon grado, dopo due mesi i disagi per le lunghe attese cominciano a pesare. "Capisco i disagi, ma stiamo intervenendo al massimo delle nostre possibilità in una lotta contro il tempo – precisa Roberto Lasi, responsabile del tracciato stradale provinciale nell’ambito del territorio dell’Unione della Romagna Faentina –. Stiamo ancora operando con i crismi dell’emergenza per permettere il transito in tutte le strade principali. Terminata tale fase è necessario un accertamento geologico seguito da un intervento con soluzioni che riportino le careggiate alla larghezza ordinaria per permettere una circolazione in sicurezza in entrambe le direzioni". Con quali tempi? "Abbiamo già avviato una campagna d’indagini topografiche e geologiche mirate, che richiedono i tempi tecnici necessari. Si procede sulla base di priorità che tengono conto della situazione della SP 306, via di collegamento fondamentale per la vallata. Tutti i tratti a traffico alternato presentano punti di pericolo: ad esempio, a Borgo Rivola risulta un breve tratto interessato dalla frana, ma vi è un forte rischio di ulteriori cedimenti che potrebbero verificarsi tenendo conto del traffico pesante proveniente dalla zona industriale di Casola. Riguardo alla frana delle Case Bruciate, nei prossimi giorni riporteremo il traffico nella zona asfaltata. In località Mioletta, la frana appare di poco conto, ma è sovrastata da un bosco e un uliveto non in sicurezza. Per quanto riguarda il ponte della Chiusa si tratta di un cantiere aperto per la messa in sicurezza del manufatto che ha i suoi tempi". Dalla Provincia fanno inoltre sapere che oggi sono in arrivo le palancole, pannelli metallici destinati a sistemare la zona del Taglio del fiume dove il Senio si è mangiato l’argine e parte della carreggiata. Per quanto riguarda il traffico alternato in zona Formichino, poco a monte di Casola, il Comune rende noto che prima di intervenire in tale tratto, che comprende due smottamenti, è necessario demolire la casa che ai margini della carreggiata.

Beppe Sangiorgi