Disastro colposo Una superconsulenza per capire le cause dell’alluvione

Continua la raccolta di relazioni e di fotografie dal territorio a beneficio del fascicolo che la procura ha aperto per disastro colposo sui giorni che a fine maggio hanno stravolto l’intero territorio ravennate. A tali documenti, si aggiungono gli esposti che cittadini e associazioni stanno inoltrando all’attenzione del terzo piano del palazzo di giustizia. L’inchiesta al momento risulta essere contro ignoti. Ciò non esclude che più avanti le verifiche si possano canalizzare verso nomi precisi.

Naturalmente il momento decisivo dell’indagine, aperta dallo stesso procuratore capo Daniele Barberini, è destinato a coincidere con una super-consulenza che vagli tutti gli aspetti potenzialmente alla base del distratto. Si tratta indubbiamente di un vasto lavoro di impronta sia scientifica che amministrativa per il quale potrebbe essere necessario un collegio di esperti in vari settori.

Certo, occorrerà tempo. Ma per gli inquirenti ravennati è indubbiamente una strada da percorrere. Come dire un atto dovuto alla luce di una circostanza che ha reso ancora più pesante il bilancio: sette sono stati i morti censiti dalla prefettura, perlopiù tutti annegati nelle loro abitazioni o comunque deceduti a causa dell’arrivo dell’acqua, come per la coppia folgorata a Chiesuola di Russi mentre cercava di spostare un pesante congelatore dal piano terra. Una marcata differenza rispetto alla prima alluvione, di inizio magio, nella quale, oltre danni da allagamento, il bilancio delle vittime si era fermato a una. Anche in tale circostanza era stato aperto un fascicolo sugli allagamenti: di quelli però che vengono indicati come ‘conoscitivi’, cioè senza ipotesi di reato (modello 45 per gli addetti ai lavori).

E lo stesso era accaduto in prima battuta pure per le sette vittime: il pm Angela Scorza, di turno al momento dei fatti, in seconda battuta aveva optato per passare tutto sotto l’ipotesi di omicidio colposo contro ignoti (modello 44). Sebbene nel contesto di un unico fenomeno, è chiaro che in questo caso ogni situazione verrà vagliata a sé dal pm considerando più fattori: quali ad esempio il comportamento dei deceduti nelle ore cruciali, quello dei soccorritori, le caratteristiche dei manufatti o di altri elementi delle abitazioni (vedi impianti elettrici).

Almeno sulla carta, potrebbero essere vagliate anche le scelte delle singole amministrazioni competenti su quegli argini che, con la loro rottura, dovessero avere consentito il passaggio dell’acqua rivelatosi fatale per i defunti della lista. In questo caso, ulteriori elementi potrebbero naturalmente giungere dal fascicolo principale, quello sul disastroso colposo, e dalla eventuale super-consulenza.