Disastro del park interrato. Ammassi di immondizia e rivoli d’acqua dal soffitto: "Ma per la sosta si paga"

Ammassi di immondizia di vario genere, sacchi pieni di rifiuti depositati da tempo e mai ritirati e perdite d’acqua dal soffitto. Inutilizzabile – fatto decisamente rilevante – l’uscita d’emergenza, su cui è affisso un cartello improvvisato che recita: "Porta rotta. Utilizzare la rampa d’accesso". Questo lo stato in cui versa da tempo il parcheggio sotterraneo di via XX Settembre e che alcuni residenti delle palazzine limitrofe ci hanno mostrato ieri mattina. Un parcheggio che in parte è riservato ai condomini dei civici 52 e 54 della via su cui insiste ma che per la restante parte non soltanto è a uso pubblico, ma anche a pagamento, e, come tutti gli altri posteggi comunali, viene gestito da Gestopark.

"Sono condizioni indecorose quelle in cui versa questo parcheggio – ci spiega uno dei residenti del civico 54 di via XX Settembre –; per il posteggio riservato pago mensilmente una quota ai proprietari del mio appartamento. La situazione l’abbiamo segnalata svariate volte al Comune. Inutilmente. Nessuno agisce e nessuno riesce a fornirci risposte ai vari interrogativi che io stesso ho posto agli uffici più volte".

A chi spetta provvedere alla pulizia dell’area adibita a parcheggio pubblico? E che cosa causa le copiose perdite di acqua dalla copertura del soffitto che creano delle vere e proprie pozze e che rischiano di danneggiare le auto parcheggiate? Queste le domande che al momento non hanno ancora trovato risposta.

"Fino a pochi giorni fa – ci spiega un condomino – in diversi punti del parcheggio era come se piovesse. Alcuni dei parcheggi privati sono diventati praticamente inutilizzabili perché oltre all’acqua a scroscio che cade costantemente dal soffitto si crea anche una sorta di salino che potrebbe danneggiarle. Da cosa derivano queste perdite?". A quanto riferitoci dai residenti delle palazzine di via XX Settembre il Comune, con cui loro si sono già interfacciati più volte, non avrebbe saputo fornire loro spiegazioni.

Esattamente sopra il parcheggio sotterraneo trova da qualche mese sede il Centro per l’impiego, trasferitosi lì da via Vittorio Veneto dalla fine di gennaio per lasciare spazio ai nuovi locali del commissariato della Polizia di Stato. Affianco al centro per l’impiego diversi appartamenti che dovrebbero appartenere ad Arte.

"Ci siamo rivolti agli uffici comunali e ai vigili urbani, ma a nessuno sembra importare – prosegue il residente -. Ognuno tira in ballo qualcun altro e ci sembra di assistere a un vero rimpallo di responsabilità. Abbiamo già fatto più segnalazioni all’Urp e tutto quello che chiediamo è di avere un parcheggio decoroso, vorremo sapere a chi dobbiamo rivolgerci".

Elena Sacchelli