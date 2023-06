Disavventura in mare Barca da diporto incagliata vicino alla spiaggia

I bagnanti di Lido di Dante l’hanno trovata lì ieri mattina: incagliata a 7080 metri dalla spiaggia, tra il bagnasciuga e gli scogli. Nella notte tra sabato e ieri infatti una barca da diporto si è arenata di fronte alla spiaggia libera ’Ramazzotti’ a Lido di Dante, tra gli stabilimenti balneari e la zona naturista. A bordo c’erano cinque persone, ma stanno tutte bene: sono infatti arrivate a riva utilizzando una scialuppa di salvataggio. Ieri mattina sono poi intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto e la squadra sommozzatori dei vigili del fuoco: quest’ultima in particolare ha ispezionato la barca per verificare l’eventuale presenza di perdite. Al proposito sono stati effettuati vari sopralluoghi, anche finalizzati a capire come spostare la barca dal punto in cui è finita, e non risulta che l’imbarcazione abbia riversato in mare olio o carburanti. Per sicurezza si è comunque deciso di utilizzare delle panne galleggianti attorno al mezzo, così da catturare eventuali perdite. Serviranno infatti diversi giorni per portare via il natante dalla spiaggia.

La barca da diporto è lunga 40 piedi, ovvero circa 12 metri. Si tratta di un’imbarcazione da turismo e non da pesca. Non è chiaro al momento per quale motivo sia finita lì: ciò che è certo è che è finita nell’acqua troppo bassa per le sue dimensioni. Ieri mattina per sicurezza è stato contattato anche il 118, che si è però rivelato inutile: gli occupanti della barca non hanno infatti riportato alcuna conseguenza dalla brutta nottata.