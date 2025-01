Discarica a cielo aperto vicino al palazzetto

Sacchi dell’immondizia ma anche molti capi d’abbigliamento. E ancora secchi di vernice, sedie, scatole, una ciotola per animali domestici, una serranda e una finestra. C’è di tutto in quella che appare come una discarica abusiva a pochi passi da dove sorgerà la nuova cittadella dello Sport in zona Graziola.

La piccola discarica abusiva si trova nell’area adiacente al palazzetto dello sport, in piazzale Tambini a Faenza, in fondo alla zona destinata a parcheggio dove un dislivello di un metro nasconde all’immediata vista tutto ciò che nelle ultime settimane qualcuno ha deliberatamente abbandonato. Una situazione che si verifica con una certa continuità a quanto si apprende, anche in considerazione delle segnalazioni dei cittadini. L’ultima è di pochi giorni fa e per questo da Palazzo Manfredi fanno sapere che sono in corso accertamenti e che a breve si procederà con la rimozione.

L’Amministrazione comunale già da un anno ha attivato le fototrappole per contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti. Sono stati aumentati anche le isole di conferimento a disposizione dei cittadini e i passaggi della ‘volante’ del gestore della raccolta dei rifiuti per evitare il prolungarsi di situazioni di degrado. Le cose, a dirla tutta, sono migliorate in molte zone della città rispetto a dodici mesi fa ma, a quanto pare, c’è ancora qualcuno che raggiunge luoghi come il parcheggio in questione e abbandona rifiuti, incurante delle possibili sanzioni e dei costi che la rimozione dei rifiuti abbandonati comporta a carico della collettività.

"E pensare che con l’alluvione sia i vestiti sia alcuni degli oggetti che sono stati abbandonati potrebbero essere utili a qualcuno, non capisco perché abbandonare tutto così, è da incivili" fa notare una persona che vuole rimanere anonima ma che abita poco distante dalla discarica improvvisata. Nei giorni tra Natale e Capodanno, tra l’altro, in zona fiera si è tenuto il mercatino del Mato Grosso. Un’iniziativa che dimostra come ci siano modi più civili e sostenibili di dare nuova vita a oggetti inutilizzati.