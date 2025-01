Discarica abusiva con rifiuti pericolosi sull’argine dei Fiumi Uniti, denunciato

Ravenna, 25 gennaio 2025 – Una discarica abusiva con rifiuti anche pericolosi abbandonati accanto a un capanno da pesca sull’argine dei Fiumi Uniti a Lido Adriano. E’ stata la scoperta effettuata dai militari del Nucleo carabinieri forestali di Ravenna che hanno denunciato il responsabile, un uomo domiciliato nel capanno vicino.

Da un esame approfondito effettuato dai militari è emerso che nella discarica abusiva erano stati abbandonati, tra gli altri, rifiuti da demolizione edilizia, ingombranti domestici, ferro, fusti di vernici, apparecchiature elettroniche fuori uso.

Tutta l’area, particolarmente vulnerabile in quanto potenzialmente soggetta a esondazioni e su cui grava il vincolo paesaggistico, è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per scongiurare il pericolo di inquinamento delle acque e del suolo, con la collaborazione di Arpae.

Se il responsabile degli abbandoni, individuato dai carabinieri forestali, si atterrà alle prescrizioni per ripristinare lo stato del luogo e al pagamento della sanzione amministrativa prevista, il reato potrà essere estinto. In caso contrario, il procedimento penale riprenderà il proprio corso.