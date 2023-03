Discarica abusiva tra i calanchi: rimossi 700 kg di rifiuti

Oltre 700 chili di rifiuti tra vetro, batterie per auto e perfino lo pneumatico di un trattore. È quanto hanno raccolto domenica scorsa ventidue volontari sui calanchi della Pideura, tra Faenza e Brisighella, bonificando completamente una discarica abusiva.

In poche ore, armati di guanti, corde e sacchi, la squadra ha rimosso dalle argille azzurre circa 30 sacchi di rifiuti non differenziabili, oltre 250 kg di rifiuti ingombranti (tra cui lo pneumatico), 25 sacchi di vetro e cinque batterie per auto.

L’iniziativa, completamente autogestita, è stata organizzata in condivisione dalle guide di Romagna Sentieri e Zero-Zero Mtb Tour e dalle associazioni Il mondo che vorrei e Guardie ecologiche volontarie di Faenza. Tutti i rifiuti raccolti sono stati differenziati, accantonati a bordo strada e segnalati al gestore, che provvederà a rimuoverli definitivamente.

I rifiuti rimossi risalgono con ogni probabilità alla fine degli anni Settanta - inizio anni Ottanta, come potuto stimare dalle caratteristiche dei flaconi e di alcuni giocattoli ritrovati.

"Purtroppo questa discarica è stata scoperta troppo tardi: il degrado dei rifiuti e la vegetazione hanno reso molto complicata la raccolta – sottolineano i volontari –. Attraverso l’impegno collettivo di chi frequenta questi posti meravigliosi è comunque possibile scongiurare il ripetersi di simili circostanze: oltre a non gettare rifiuti, chiunque può portare con sé un sacchetto per raccogliere quello che purtroppo alcuni maleducati abbandonano. Basta davvero poco per prendersi cura di un luogo".