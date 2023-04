Discarica, accordo con Imola: contenzioso chiuso

Si chiude con una stretta di mano, e soprattutto con un assegno da 16mila euro consegnato dal Comune di Imola a quello di Riolo Terme "a titolo di rimborso forfettario per le spese legali sostenute", il contenzioso tra le due amministrazioni locali davanti al tribunale civile di Bologna per la discarica Tre Monti.

La lite era stata promossa, ormai anni fa, da Riolo contro Imola. Al centro del dissidio, come si legge nell’atto di reciproca rinuncia alla lite, le convezioni che queste ultime due avevano stipulato nel 2016 per disciplinare i "corrispettivi economici derivanti dal disagio ambientale per il conferimento di rifiuti speciali nella discarica Tre Monti" e il "canone di servizio dovuto dal Comune di Imola a Herambiente per gli interventi di manutenzione, la pulizia e il presidio della rete viaria interessata dal conferimento di rifiuti speciali in discarica".

In estrema sintesi: Riolo lamentava di essere stato escluse da quelle intese nelle quali invece figurava fino al 2015. Così ha fatto ricorso al Tar, che ha poi passato la palla al tribunale ordinario. Ma siccome la discarica è ormai ferma da gennaio 2018 ("E allo stato attuale risulta assente qualsiasi prospettiva futura di riavvio e di ampliamento dell’impianto", recita ancora l’accordo), le parti hanno optato per una soluzione stragiudiziale.