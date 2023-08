"Discarica davanti a casa dopo l’alluvione"

Omero ha 86 anni e la moglie Dina ne ha 82. Insieme vivono al numero 100 di via Emaldi. Come quasi tutti i residenti del centro di Lugo, Omero e Dina hanno subito, nel maggio scorso, l’alluvione che ha provocato danni ai muri, ai mobili e a tutto ciò che l’acqua è riuscita a lambire. Dopo essersi liberati dei primi oggetti non più recuperabili, i coniugi hanno posizionato all’inizio di giugno, sul marciapiede di fronte al loro garage, altri ingombranti che dovevano essere ritirati da Hera il 29 dello stesso mese. Da quella data sono trascorsi oltre 30 giorni, ma i rifiuti sono ancora li. Anzi, sono aumentati, perché qualcuno ha deciso di trasformare quella porzione di marciapiede occupata per il ritiro degli ingombranti in una sorta di mini discarica lasciando vari sacchi neri, pieni di immondizia, fra cui anche residui organici. Oltre al cattivo odore, quella specie di discarica che impedisce ai coniugi anche l’utilizzo del garage, si sta riempiendo di topi e di insetti vari, attirati dall’odore degli scarti alimentari. "Tutte le mattine vengo a vedere se ci sono ancora o se li hanno portati via – racconta Dina –. E tutte le volte che li trovo ancora li, mi viene da piangere perché rivedo dei ricordi ai quali ho dovuto rinunciare e che, piuttosto, preferirei dimenticare. Non riesco a usare il garage per quello che mi servirebbe anche solo per mettere dentro la mia auto". "Non c’è solo roba nostra – sottolinea Omero. "Qua in mezzo c’è anche dell’umido. Di quei sacchi neri – precisa – solo due sono nostri. Siamo stanchi. Vorremmo poter tornare alla normalità. Nel frattempo abbiamo chiamato il comune, mandato delle mail e chiamato anche la municipale. Ma non è successo nulla".

Da parte di Hera, interpellata al proposito, arriva una buona notizia. Entro pochi giorni – cosi assicura l’azienda – i rifiuti saranno raccolti. "Avevamo già segnalato all’impresa che opera per conto nostro la posizione e il materiale da raccogliere – spiegano dalla multiutility - ma trattandosi di una strada piuttosto stretta l’esecutore, che era andato in via Emaldi per svolgere il servizio, non era riuscito ad accedere con i mezzi ordinariamente utilizzati per la raccolta. Deve quindi ritornare con un mezzo più piccolo. L’intervento – conclude Hera - è stato programmato entro sabato".

Monia Savioli