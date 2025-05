Discariche abusive, verifiche anche a Ravenna

I carabinieri del Noe di Ancona, in collaborazione con i colleghi di altri territori, ieri mattina hanno sequestrato nell’Anconetano in via probatoria, un impianto di gestione dei rifiuti di circa 35 mila metri quadrati nell’ambito di una inchiesta che ha lambito anche Ravenna. Nell’impianto sequestrato, erano gestiti circa 60 mila metri cubi di rifiuti. Il provvedimento è stata disposto dalla Dia di Ancona a carico di sei persone coinvolte a vario titolo in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti costituiti da sfalci e potature da manutenzione del verde pubblico e privato, misti ad altre tipologie di rifiuti come plastica, ferro, sabbia, inerti da demolizioni e da attività edili, oltre a rifiuti provenienti dalla pulizia del litorale marchigiano. Tutte condotte per le quali è stata contestato il reato di discarica abusiva. Nel frattempo sono scattati accertamenti anche nelle provincie di Ravenna, Rimini, Mantova, Modena, Foggia. Le condotte contestate, oltre a violazioni in materia ambientale, riguardano anche illeciti in materia edilizia e paesaggistica.