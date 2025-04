Il discorso del re oggi a Ravenna: “Ricorderò l’anniversario della Liberazione”

Ha ricordato Ravenna e i suoi mosaici, il suo ventesimo anniversario di matrimonio con Camilla e l’importanza di celebrare, nella nostra città, l’anniversario della Liberazione dal nazifascismo. Ieri in Parlamento re Carlo ha iniziato e concluso il suo discorso in italiano con un’aplomb, neanche a dirlo, tutta inglese. “A Ravenna, – ha detto – come re del Regno Unito e del Canada, avrò il grande onore di commemorare l’ottantesimo anniversario della Liberazione di quella provincia, insieme al presidente Mattarella, nella quale le Forze britanniche e canadesi svolsero un ruolo fondamentale. E, come capo del Commonwealth, sarà per me un privilegio particolare ricordare l’apporto indispensabile di tanti soldati del Commonwealth, oltre che di altre nazioni alleate”.

Intanto, mentre la coppia reale trascorreva la sua ultima giornata nella capitale, Ravenna si preparava ad accoglierla nel migliore dei modi, insieme al presidente della Repubblica. Ieri sono continuati i sopralluoghi delle forze dell’ordine, in particolare in piazza del Popolo e nelle altre zone del percorso che sono state bonificate e ripulite, compresa la rimozione di tavolini e sedie. C’è chi ha esposto bandiere inglesi e italiane al balcone e alle finestre, diversi negozi hanno addobbato le vetrine a tema e c’è anche chi, dopo aver imbiancato la facciata di casa, ha affisso un cartello con su scritto ‘Ci siamo fatti belli per il re’.

Carlo e Camilla arriveranno attorno alle 13.30 in piazza San Francesco, che attraverseranno per raggiungere la tomba di Dante. Omaggeranno il poeta e ascolteranno alcuni versi della Commedia, la preghiera di San Bernardo alla Vergine del XXXIII canto del Paradiso, letti dall’attrice Ermanna Montanari, per poi dirigersi in due luoghi separati, Camilla al Museo Byron a Palazzo Guiccioli e Carlo nella basilica di San Vitale dove sarà accompagnato dalla docente dell’Università di Bologna Cristina Carile.

Saranno di nuovo insieme in Comune, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un consiglio comunale straordinario in occasione dell’anniversario della Liberazione. Al termine scenderanno in piazza del Popolo, qui ci saranno i rappresentanti di alcune realtà e associazioni del territorio.