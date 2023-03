Discoteca Pineta, il gestore ha chiesto la revoca del sequestro

Una partita a tre. La curatela del fallimento della precedente società che gestiva il locale, Andromeda srl (avvocato Marco Bigari). La società che lo gestisce ora, Hdp22 (avvocato Giovanni Gagliardi). E la proprietà dei muri (avvocato Giuseppe Della Casa). ‘In palio’ c’è la celeberrima discoteca Pineta di Milano Marittima.

Ieri mattina davanti al giudice civile Piervittorio Farinella, è stata la volta dell’udienza relativa al sequestro giudiziale (d’urgenza e in inaudita altera parte) scattato il 3 marzo scorso sul noto compendio aziendale rivierasco. Il provvedimento, con contestuale cambio delle serrature, aveva seguito via complementare rispetto all’azione di sfratto avviata dalla proprietà dei muri per circa 140 mila euro di canoni non pagati: la prima udienza del 6 marzo scorso davanti al giudice Pietro Baronio, è stata rinviata a fine mese quando già si conoscerà la decisione sul sequestro. Su quest’ultimo fronte, ieri le parti hanno insistito nelle loro posizioni.

Il curatore della liquidazione giudiziale, il commercialista Claudio Colatorti (ora custode del noto marchio Pineta), già a suo tempo aveva fatto presente davanti al giudice che l’amministratore di fatto di Adromeda era Marco Amadori, 42enne di origine aretina residente a Cervia.

A marzo dello scorso anno il ramo d’azienda Pineta era stato ceduto alla milanese Hdp22 attraverso un contratto che prevedeva il pagamento di poco più di 47 mila euro in quota contanti: tutt’ora non onorato visto che il termine era stato fissato al 31 dicembre scorso.

In tutto ciò il 42enne risulterebbe presidente del consiglio di amministrazione di Hdp22: ciò equivarrebbe ad avere ceduto il locale a se stesso. Secondo Hdp22, che ha chiesto la revoca del sequestro, il prezzo per la cessione era invece congruo perché comportava una assunzione di debiti.

In quanto ai sigilli al locale di Milano Marittima, avrebbero creato danni economici per via delle aperture saltate.

Il giudice si è riservato la decisione.