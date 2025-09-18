"Discoteche in spiaggia, per noi è sempre ’no’"

Torna il dibattito in città dopo la notizia che un locale sulla spiaggia di Milano Marittima (il Mambo, ndr) lascerebbe l’attuale stabilimento nel quale ha svolto la propria attività negli ultimi anni per spostarsi in una zona, pare, ancora più centrale. Una eventualità che però fa ripetere a Nazario Fantini: "Ribadiamo il no alle discoteche in spiaggia". Confcommercio Ascom Cervia, per voce del suo presidente, "intende esprimere con fermezza la propria posizione in merito alla notizia del possibile trasferimento di un noto locale della spiaggia in una zona più centrale di Milano Marittima. Forse un altro stabilimento balneare oppure in un edificio in centro", spiega l’associazione. "Ribadiamo con decisione che l’intrattenimento - tipico delle discoteche - in spiaggia non è più tollerabile. Il recente passato ci ha già mostrato gli effetti negativi di questo tipo di attività sulla vivibilità, sulla sicurezza e sull’immagine dell’intera località. È necessario tutelare l’identità e la vocazione turistica di Milano Marittima, ponendo un argine a un modello di divertimento che rischia di compromettere il decoro, l’ordine pubblico e la serenità di chi vive e frequenta la nostra città. Auspichiamo fortemente che i prossimi bandi applicativi della direttiva Bolkestein, previsti per il 2027, siano costruiti in modo da scoraggiare e disincentivare queste forme di intrattenimento, favorendo invece una proposta turistica più equilibrata e sostenibile, in linea con le aspettative degli operatori, dei cittadini e degli ospiti".

Il presidente Fantini sottolinea, inoltre, che la spiaggia deve mantenere come finalità principale la balneazione e il benessere delle persone che la frequentano. Le attività collaterali, come la musica di sottofondo o le feste, sono accettate nella misura in cui rispettano limiti di tollerabilità e non compromettono la serenità e la vivibilità degli spazi pubblici e delle attività limitrofe. "Nessuno vuole demonizzare la presenza della musica in spiaggia – aggiunge –, ma l’idea stessa di una discoteca in questo contesto non è accettabile: la spiaggia non può e non deve trasformarsi in un luogo dedicato a un intrattenimento esasperato imperniato su somministrazione di alcool e musica ad alto volume che alterna il suo equilibrio naturale e sociale". "Invitiamo inoltre l’amministrazione comunale – prosegue il presidente –, ad anticipare l’adozione di ordinanze stringenti in tema di emissioni acustiche, sicurezza, ordine pubblico e decoro, affinché si possano disincentivare e prevenire il ripetersi di situazioni già rivelatesi problematiche nella stagione turistica appena trascorsa".