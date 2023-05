Discutibile la gestione dei treni durante l’emergenza

Vi scrivo in quanto abbiamo appreso appena arrivati alla stazione di Lugo della cancellazione dei treni per Bologna. Dal megafono venivamo avvisati che ci saranno degli autobus sostitutivi, ma nessun altro tipo d’informazione in più. Siamo qui rimbalzati da una fermata all’altra senza una persona da contattare, una briciolo d’informazione, tutti che alzano le spalle, perfino gli autisti della Start Romagna non sanno darci delle risposte. Tanti di noi hanno acquistato il biglietto on line, dobbiamo raggiungere Bologna sia per lavoro che per studio o per sostenere degli esami. Tutto ciò è inammissibile nel 2023, quando si fa tanta propaganda per la digitalizzazione, nemmeno la app dei treni non è aggiornata in merito. Il cittadino deve essere rispettato e indirizzato, siamo noi che formiamo lo stato, paghiamo le tasse, ma ahimè siamo abbandonati, sbeffeggiati e abbandonati… parlare con una persona “fisica” è impossibile, la stazione ha le macchine e le porte degli uffici chiuse… Tutto ciò è una vergogna, uno schifo sconfinato.

Claudia M. Chistol

Quanti volontari

a Bagnacavallo: grazie!

Uno dei pochi aspetti da salvare durante questa disastrosa alluvione, è stata la risposta da parte di centinaia di giovani volontari all’appello lanciato dai Comuni per aiutare a pulire. E soprattutto a Bagnacavallo. Fa veramente bene al a cuore.

Lidia Rossini