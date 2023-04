Discutibile la gestione del verde pubblico

Siamo a Ravenna nell’area verde pubblica San Biagio nord, delimitata dalle vie Dradi, Cicognani e Dorese, area che sarà interessata da una profonda ristrutturazione dei due condomini Acer, dell’ex centro civico e anche dell’area verde circostante, la cui manutenzione finora è stata limitata al taglio dell’erba.

Quasi ovunque si notano alberi e arbusti mai potati, soprattutto aceri, i cui lunghissimi rami si intrecciano con le chiome degli alberi vicini ( nelle foto i rami di un acero finiti fra quelli di un pino) e sconfinano anche nei giardini privati.

Negli ultimi anni, col verificarsi sempre più spesso di tempeste di vento, gli alberi dell’area in questione hanno subito danni, alcuni fusti si sono stroncati e tanti rami sono caduti a terra o rimasti pericolosamente sospesi per mesi prima di essere rimossi. Anni fa richiesi telefonicamente ad Azimut (società che avrebbe il compito di gestire non solo il taglio dell’erba ma anche la cura degli alberi nelle aree pubbliche) un intervento di potatura ma, uno dei responsabili, mi rispose che la potatura degli aceri avrebbe “danneggiato gravemente” gli alberi stessi…Definire la gestione del verde pubblico a Ravenna molto scadente è un complimento ad Azimut.

Eugenio Costa