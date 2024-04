Discutibile la gestione di Hera per smaltire i rifiuti

Già lo scorso dicembre, in occasione di una settimana fuori città, mi ero recato presso l’isola ecologica di via Don Carlo Sala per lasciare un sacco di rifiuti indifferenziati in quanto non sapevo come smaltirli. Infatti il passaggio porta a porta era previsto dopo qualche giorno dalla mia partenza e non volevo lasciare il bidoncino fuori dalla porta per evitare in primo luogo una multa (ho letto che viene multato chi lascia in strada i rifiuti al di fuori dei giorni di raccolta) e in secondo luogo di dare un chiaro riferimento e eventuali ladri della mia assenza.

Recatomi al centro, mi è stata comunicata da parte dell’operatore l’impossibilità di accettare rifiuti indifferenziati, e sono stato invitato a cercare un’altra soluzione.

Ho chiamato il call center di Hera, che mi ha consigliato di "lasciare l’immondizia ad un amico". Ora, ammesso e non concesso che io abbia amici che siano disposti a tenersi in casa un sacco pieno di pannolini (ho un bimbo piccolo in casa), penso che pagando per un servizio, sarebbe opportuno studiare qualche strategia migliore.

Al mio ritorno dalla settimana di ferie, mi sono recato presso gli sportelli Hera di Ravenna, dove un operatore mi ha consigliato, in futuro, di recarmi presso l’altra stazione ecologica di Ravenna, quella in zona Bassette, perchè l’unica gestita da dipendenti, che quindi erano autorizzati a prendere rifiuti in casistiche come quella riportata. Questa mattina mi si è ripresentato il problema, in quanto ieri sera ero malato e mi sono dimenticato di mettere fuori il bidoncino dell’umido. Al mio risveglio il passaggio era già stato effettuato e quindi, memore del consiglio ricevuto, mi sono recato nell’isola ecologica “diretta” delle Bassette, ma l’operatore, con estrema gentilezza, mi ha spiegato di non essere autorizzato al ritiro del mio sacco dell’umido. Dopo mia insistenza ha comunque provveduto al ritiro come "favore", ma penso non sia ammissibile dover chiedere un favore ad un operatore per poter smaltire rifiuti per i quali paghiamo una significativa tassa. Mi sembra di capire che chi vive in condominio, e ha quindi accesso ai bidoni ’condominiali’ o tramite tesserina, sia invece immune da queste problematiche, e penso che anche chi non vive in queste realtà debba avere gli stessi diritti. Spero che Hera possa risolvere in maniera chiara e definitiva questo problema ed emanare precise direttive per come poter conferire i rifiuti in caso di assenza o problematiche.

Stefano Riviezzo