Disegnare il mosaico: la donazione della famiglia Signorini all’Accademia statale di Belle Arti di Ravenna, al Mar, Museo d’Arte della città di Ravenna.

Disegnare il mosaico vede esposti numerosi cartoni per il mosaico realizzati da Renato Signorini e dalla sua bottega che gli eredi hanno generosamente voluto donare all’Accademia statale di Belle Arti di Ravenna di cui Renato Signorini è stato prima allievo, poi docente, infine direttore della Scuola del Mosaico dal 1934 al 1976. Questa donazione arricchisce in modo consistente un nucleo già importante di cartoni di proprietà dell’Accademia, materiali preziosi per la storia del mosaico ravennate.

inaugurazione venerdì 5 aprile alle 17.30, orari: martedì - sabato 9-18; domenica e festivi 10- 19, chiuso il lunedì.