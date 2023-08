Ha percepito 18mila euro di disoccupazione mentre lavorava in Svizzera: denunciato

Ravenna, 16 agosto 2023 – Percepiva l’indennità di disoccupazione, ma non ne aveva bisogno, visto che lavorava stabilmente in Svizzera. Nei guai un un trentenne che negli anni 2021 e 2022 ha indebitamente percepito la Naspi per un ammontare complessivo di oltre 18mila euro.

Dopo che i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Lugo lo hanno individuato, l’uomo è stato sottoposto a controllo doganale al valico del Gran San Bernardo. Così è stato trovato in possesso di un permesso di dimora in Svizzera di tipo "B", ossia rilasciato dalle Autorità elvetiche a cittadini dell'Unione Europea con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno.

Dall'incrocio delle banche dati in uso al Corpo è, però, emerso che, nel medesimo periodo, il soggetto aveva richiesto e ottenuto in Italia l'indennità mensile di disoccupazione Naspi e che, nel momento di presentare domanda per il riconoscimento dell'indennità, non era affatto disoccupato.

La disoccupazione è il requisito fondamentale previsto dalle disposizioni di legge in questi casi, ma il 30enne aveva già iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato con un'impresa svizzera, da cui era stato assunto come saldatore, con uno stipendio mensile di oltre 3.500 franchi svizzeri.

L'indebito percettore ha dunque attestato nella domanda dati non veritieri e ha beneficiato impropriamente di un sussidio pubblico di oltre 18mila euro: è stato per questo deferito alla locale Autorità Giudiziaria, per l'ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Inoltre, a garanzia del credito erariale, è stato attivato il competente ufficio dell'Inps per provvedere a far decadere l'interessato dal beneficio e per recuperare le somme indebitamente elargite.