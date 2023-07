Giovane di 24 anni disperso in mare a Lido di Classe (Ravenna)

Lido di Classe (Ravenna), 30 luglio 2023 – Un dramma che esplode all’improvviso, una famiglia in preda all’angoscia, amici disperati a camminare su e giù per la spiaggia e a scrutare il mare. E ricerche continue, serrate, forsennate, ostacolate dal progressivo calare dell’oscurità.

Un ragazzo di 24 anni, di origini senegalesi e residente a Cervia, è disperso dopo un bagno al mare a Lido di Classe.

É successo tutto ieri sera. L’allarme è scattato dopo le ore 20, nel tratto di spiaggia fra il bagno Pura Vida e il bagno Rosa, due degli stabilimenti balneari più frequentati dai ragazzi, e secondo i primi riscontri in quel momento pare che le acque del mare non fossero particolarmente agitate.

Del giovane si sono perse improvvisamente le tracce dopo un bagno, una nuotata con i suoi amici che ad un tratto non lo hanno visto più. Subito è scattato l’allarme. In volo si anche alzato l’elicottero dei vigili del fuoco, che finché le condizioni di visibilità gliel’hanno permesso, ha perlustrato la superficie acquea alla frenetica ricerca del giovane. Si sono tuffati in mare i sommozzatori dei vigili del fuoco ed è arrivata anche una motovedetta della Capitaneria del porto che ha cominciato a battere palmo a palmo il tratto di mare dove era stata segnalata la presenza del giovane e anche le scogliere.

Ma poi l’oscurità ha avvolto tutto nel buio e le ricerche si sono forzatamente ridotte, per la disperazione degli amici del giovane. Le ricerche riprenderanno in forze questa mattina intanto famigliari e compagni si aggrappano alla speranza.