Disponibile il calendario dei corsi per la sicurezza sul lavoro

Prosegue l’attività formativa del Servizio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato della provincia di Ravenna, che ha realizzato e pubblicato il calendario dei corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro in programma nel primo semestre 2023, scaricabile sul sito www.confartigianato.ra.it. È inoltre possibile richiedere l’organizzazione di corsi di formazione ’customizzati’ anche presso la sede delle aziende richiedenti e per utilizzatori di particolari attrezzature e su rischi specifici, così come formazione in e-learning e videoconferenza, nonchè formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali. Informazioni possono essere richieste anche presso gli Uffici dell’Associazione.