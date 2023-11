"Dispositivi, quando verranno tolti?"

Dispositivi di richiesta soccorso abbandonati in alcuni parchi, come il parco dei Gemelli di Tagliata e il Gabrielle D’Annunzio di Cervia. Questo il tema dell’interpellanza presentata da Romagna Cervese, alla quale ha risposto l’assessore Mazzolani lo scorso 31 ottobre. "Ci verrebbe da dire – la replica di Romagna Cervese –, che “la montagna ha partorito il topolino”, in quanto dopo più di 60 giorni apprendiamo che l’Amministrazione si era dimenticata delle apparecchiature non funzionanti già da numerosi anni. Ci vorranno altri 15 anni per rimuoverle dal nostro territorio?".