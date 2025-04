Disposta la perizia sul piromane delle auto

Il Gup Federica Lipovscek ha disposto una perizia psichiatrica per Soufiane Nkhili, il 30enne marocchino arrestato per i roghi di auto che fino all’estate 2024 hanno allarmato Lugo. La decisione, accogliendo l’istanza della difesa rappresentata dagli avvocati Giovanni Baracca e Sandra Vannucci, mira ad accertare le condizioni mentali dell’uomo. Il Pm del caso è Francesco Coco e l’incarico peritale sarà conferito a giugno. L’obiettivo della difesa è dimostrare l’incapacità di intendere e di volere, rendendo l’imputato non processabile.

Subito dopo l’arresto, avvenuto in flagranza nel luglio 2024 dopo aver incendiato due Panda in via Risorgimento, Nkhili aveva ammesso le responsabilità anche per i precedenti cinque roghi (14 auto distrutte). Tuttavia, davanti al Gip Corrado Schiaretti, aveva parzialmente ritrattato, fornendo una ricostruzione confusa e dichiarando di aver agito su "ordine dello Stato" a causa del suo risentimento e del sentirsi abbandonato. Il giudice convalidò l’arresto, disponendo i domiciliari presso il centro di salute mentale dell’ospedale dove tutt’ora si trova.

Già nel primo interrogatorio, il sospettato aveva fornito dichiarazioni incoerenti, negando di essere l’uomo ripreso dalle telecamere. Aveva manifestato un generico senso di abbandono senza chiarire i motivi degli incendi. Queste contraddizioni, unite a un linguaggio sconnesso, avevano reso complessa la comprensione del movente. Al momento, accusa e difesa non avevano avanzato richieste di perizie. Le indagini della Procura erano state articolate. Il Ris di Roma aveva collaborato per tracciare il profilo dell’autore, indagato da oltre un mese. Verifiche presso reparti psichiatrici dell’Asl non avevano dato esito, poiché l’uomo aveva precedenti solo per piccoli reati. Appostamenti, telecamere vicino casa e un drone avevano permesso di collegarlo ai roghi. Un Gps sul suo monopattino aveva tracciato i suoi movimenti rapidi, come nei quattro minuti intercorsi tra uscita e rientro durante gli ultimi incendi.

Lugo era stata monitorata da agenti in borghese. Il 30enne viveva solo da inizio 2024 dopo la partenza di fratello e zia. Inizialmente sospettato, il fratello era risultato all’estero da dicembre 2023. Prima di essere arresto, era stato fermato a inizio luglio 2024, quando dichiarò che era in strada per gettare la spazzatura. Per un periodo aveva così interrotto i roghi, fino a quando non aveva più resistito.

l. p.