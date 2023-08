Dissequestrato il palcoscenico Al bagno Polka di Marina Romea

Ieri mattina avrebbe dovuto essere il giorno del riesame chiesto dalle difese per arrivare al dissequestro della struttura. Ma lo stesso tribunale, preso atto del dissequestro emesso giusto il giorno prima dal pm Raffaele Belvederi, ha pronunciato un "non luogo a provvedere per carenza d’interesse".

Il palco in legno di dimensioni 6 metri per 4 sequestrato il 13 luglio scorso dalla polizia locale nell’ambito di un procedimento per apertura abusiva di luoghi di pubblico trattenimento, tornerà cioè nelle mani del legale rappresentante della società che gestisce lo stabilimento balneare ’Polka’ di Marina Romea. Ma per una questione molto precisa: nel frattempo è infatti arrivata l’ingiunzione del Comune a rimuovere la struttura entro tre giorni.

Il sequestro penale di iniziativa del manufatto in questione - si legge nel riesame a firma degli avvocati Gian Luigi Manaresi e Lorenzo Ravaglia - era stato convalidato dal pm il 15 luglio. Il 18 era quindi stato depositato il riesame. In buona sostanza i legali lamentavano l’insussistenza degli elementi probatori. In particolare l’indagato - un 54enne di Bagnacavallo - il 10 maggio scorso, sempre secondo i suoi legali, aveva presentato al Comune una comunicazione per l’attivazione di forme di intrattenimento e svago danzante tra le 17 e le 20 nel periodo tra il 12 maggio e il 17 settembre. Nella fattispecie con dj set: ovvero con la presenza di disc jockey, condizione che necessita di una autonoma postazione per collocare l’attrezzatura. Inoltre aveva dato comunicazione per l’attivazione di manifestazione rumorosa per 13 giornate tra le 20 e le 24 per attività musicali sempre con dj set, tra cui quella incriminata del 12 luglio. Infine aveva presentato - si legge nel riesame - regolare comunicazione alla Siae con valutazione di impatto acustico.

In ogni caso, i controlli degli agenti erano scattati da varie segnalazioni. A quel punto la Municipale aveva accertato che, attraverso i canali social, lo stabilimento in questione reclamizzava con cadenza ricorrente eventi serali musicali. Nella serata del 12 luglio, un mercoledì, era previsto un evento denominato ’Polka loka party - Music madness ’ per il quale, secondo l’accusa, si parlava esplicitamente di festa danzante. Analizzando filmati e fotogrammi, gli inquirenti avevano verificato come in serate precedenti vi fosse stata un’affluenza elevata di avventori, ripresi anche mentre ballavano. Così nella serata dell’11, precedente a quella della festa, agenti in borghese erano andati a fare visita allo stabilimento, riscontrando la presenza del palcoscenico in legno con copertura in tessuto a forma di vela poi sequestrato.