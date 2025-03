Disservizi nella raccolta di pannoloni

Sono a segnalare continui disservizi nella raccolta aggiuntiva settimanale di pannoloni di cui fa uso mia mamma. Mentre in passato capitavano questi episodi in maniera saltuaria, da un paio di mesi a questa parte il servizio non viene erogato nonostante le ripetute segnalazioni al nr verde 800999500, alla mail di Hera e sul Rifiutologo. Mi sono sentita anche rispondere dall’operatore che le lamentele per questi disservizi sono all’ordine del giorno In pratica nulla di straordinario !!!

E nel frattempo aumentano le tariffe della Tari. Non pensate ci sia materiale di cui discutere?

Monica Berti

Ricordo di Gentile, ho imparato tanto da lui

Ricordo con autentica commozione l’amico Gaetano Gentile per le nostre frequentazioni che risalgono sin dall’epoca in cui lui era segretario politico della Democrazia cristiana della sezione ’Don Minzoni’ nella storica sede di via di Roma a Ravenna, mentre io ero un semplice consigliere di prima esperienza. Peccando un po’ di presunzione, penso di avere appreso da lui metodo, costanza e serietà, anche se molte volte – come accadeva nella Balena Bianca – le nostre idee non collimavano. La sua grande esperienza amministrativa-contabile resta nota all’intera città di Ravenna, ma desidero anche ricordare il periodo in cui è stato presidente dell’Associazione locale dei diabetici.

Gianfranco Spadoni