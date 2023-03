Patatine fritte sotto il Municipio di Ravenna, l’Ausl spegne subito i fornelli

Il primo distributore di patatine fritte a Ravenna chiuso dopo due giorni

Ravenna, 2 marzo 2023 – È durata solo due giorni, almeno per il momento, l’avventura di ‘Patata24’, il distributore automatico di patatine fritte che solo domenica era stato inaugurato sotto il voltone Savini che collega piazza del Popolo a piazza XX Settembre. Ieri sulle vetrine è comparso un cartello con su scritto che il distributore "è momentaneamente inefficiente" e che i tempi di riparazione e di un eventuale ricambio potrebbero durare una o due settimane. Il giorno prima, martedì, tutto funzionava alla perfezione, e infatti chissà se assessori e consiglieri durante durante i lavori del consiglio comunale nel pomeriggio hanno apprezzato l’odore di patatine fritte che arrivava fino in sala.

A firmare il provvedimento di chiusura è stata l’Ausl che, dopo aver effettuato dei controlli, ha riscontrato alcune irregolarità. La questione gira attorno alla richiesta di inizio attività presentata dal titolare del distributore, la cosiddetta Scia, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Una sorta di autocertificazione che attesta la regolarità di un’attività dal punto di vista della normativa amministrativa e igienico sanitaria.

Nel caso specifico quella depositata è relativa ad un distributore automatico, ma l’attività sotto al voltone Savini non è solo di distribuzione perché al suo interno le patatine vengono anche fritte, sebbene tutto avvenga attraverso un processo automatico e all’interno non c’è personale. È probabile che un locale, per quanto piccolo e automatizzato, abbia bisogno di autorizzazioni diverse rispetto a quelle di una semplice Scia per distributore automatico presentata dal titolare. Forse anche di canna fumaria e aspiratori. Ora è da capire quali eventuali lavori o nuove autorizzazioni serviranno per riaprire il distributore, tenendo conto che si tratta di uno spazio molto piccolo. In ogni modo, sarà sempre l’Ausl a verificare che tutto sia in regola.

A Ravenna quello tra piazza del Popolo e piazza XX Settembre è il primo distributore di questo tipo che viene aperto. La catena ‘Patata24’ è dell’azienda Eurodispenser, specializzata nella distribuzione automatica. ‘Patata24’ ha all’attivo in Italia sedici punti vendita. La sua peculiarità è quella di offrire ai clienti confezioni di patatine fritte sul momento in soli 35 secondi.