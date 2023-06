Distrutti castagneti secolari "Quello che è franato è perso"

Alcuni di loro erano presenti quando su queste montagne arrivò la notizia dell’impresa dei Mille, altri erano lì addirittura al tempo in cui i napoleonici entrarono in Romagna. Le frane che nell’ultimo mese e mezzo hanno cambiato la geografia dell’Appennino a Casola Valsenio e a Brisighella hanno distrutto castagneti secolari, che ricoprivano con le loro chiome queste montagne molto prima dell’epoca dei rimboschimenti e di quella delle colture di pesche e albicocche.

Per Casola Valsenio è forse la ferita più grande: "questi castagni sono stati la fonte di cibo per gli abitanti di queste valli per secoli, la principale e nei periodi più critici l’unica", fa notare Marco Rinaldi Ceroni, giovane agricoltore impegnato ad arrampicarsi su terreni divorati dalle frane, dove è addirittura difficile muoversi a piedi per constatare l’entità dei danni. Nei secoli in cui il grano era confinato più a valle, il granturco non esisteva e la disponibilità di carne risultava ridotta, era la farina di castagne e marroni l’alimento consumato ogni giorno dai casolani, che solo così poterono abitare un territorio allora inospitale.

La notte dell’alluvione, fra il 16 e il 17 maggio, Rinaldi Ceroni era impegnato insieme a un altro manipolo di uomini a tentare di salvare mezzo migliaio di maiali di razza mora romagnola minacciati dal crollo delle loro stalle: "Li abbiamo salvati quasi tutti; quattro sono rimasti feriti, mentre uno solo ha perso la vita". Non solo i castagni sono rovinati a valle, ma anche noci, carpini, intere faggete. Un bacino di laminazione sul lato ovest della vallata del Senio è stato travolto da una frana che l’ha riempito fino all’orlo, dando vita a un piccolo Vajont che ha travolto e portato via un vicino campo di peschi.

Per i castagni l’epoca d’oro era in parte già terminata: "la siccità e la vespa cinese avevano ridotto le produzione anche del 90%: un castagneto che produceva 120 quintali di castagne nelle ultime stagione si è limitato a due quintali", fa notare Devis Caroli, vicepresidente della sezione casolana di Coldiretti. Lui e il presidente Nicola Grementieri sono impegnati da settimane per provare a redigere una stima dei danni alle colture: Ma ancora oggi è impossibile dare una cornice finanziaria a questo disastro. Sappiamo però che sono stati circa 300 gli ettari di castagneti franati". Un’emorragia che potrebbe aggravarsi considerando che almeno un migliaio di ettari di bosco sono crollati, minacciando ora altre colture. Il crinale che conduce a Monte Battaglia è percorso da una decina di grosse frane in sequenza; sulle montagne si notano ora vecchie abitazioni che prima erano invisibili perché circondate dai boschi.

A stupire anche i veterani fra gli agricoltori, come Antonio Montefiori, che presto diventerà bisnonno, è la morfologia di molte frane: "in questo punto", commenta indicando una porzione del terreno del suo podere in località Castagnardizzo, "la frana che ha investito il castagneto ha sollevato il terreno sottostante, che prima era piatto, e oggi si presenta vallonato". Un albero dal peso di varie tonnellate è franato per duecento metri, attraversando un intero campo di seminativo, prima di fermare la sua corsa nel campo di un coltivatore, che subito non aveva saputo spiegarsi come il castagno fosse arrivato lì. In altri punti dei pendii si sono spalancati crateri, come se i campi non avessero più avuto terra sotto di loro. In altri punti i castagni secolari sono scivolati verso il basso di decine di metri, talvolta rimanendo in piedi. "Anche loro sono tuttavia spacciati", prosegue Caroli. "L’apparato radicale non può resistere a un simile sconquasso".

Nei punti crollati difficilmente si potranno collocare pareti di pietra per fermare la montagna: un intervento troppo costoso per i coltivatori casolani. "La ricchezza di un castagno è proprio il suo essere secolare, il dare vita a produzioni enormi", evidenzia l’assessore all’Ambiente di Casola, Flavio Sartoni. "Ciò che è franato dobbiamo considerarlo perduto".

Filippo Donati